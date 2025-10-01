< sekcia Ekonomika
Vývoz ruského plynu do Európy cez TurkStream vzrástol o 6,9 %
Vývoz ruského plynu do Európy cez plynovod TurkStream sa v období od januára do septembra v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil na 13 miliárd kubických metrov (m3).
Autor TASR
Moskva 1. októbra (TASR) - Vývoz ruského plynu do Európy cez plynovod TurkStream sa v období od januára do septembra v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 6,9 % na 13 miliárd kubických metrov (m3). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v stredu odvolala na údaje Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSOG).
V septembri sa vývoz ruského plynu do Európy touto trasou v porovnaní s augustom znížil o 0,5 % a oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 8,1 % na 1,55 miliardy m3. Priemerná denná kapacita plynovodu TurkStream v európskom smere bola v objeme 51,6 milióna m3 o 2,8 % vyššia ako v auguste a v porovnaní so septembrom 2024 vzrástla o 8,1 %.
Plynovod TurkStream s kapacitou 31,5 miliardy m3, ktorý vedie z Ruska do Turecka cez Čierne more, slúži na dodávky plynu do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti je poslednou aktívnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európy po ukončení tranzitu cez Ukrajinu. Agentúra TASS predtým s odvolaním sa na údaje ENTSOG informovala, že dodávky cez plynovod TurkStream do Európy v roku 2024 vzrástli o 23 % na 16,7 miliardy m3. Z tohto objemu smerovalo rekordných 8,6 miliardy m3 do Maďarska.
