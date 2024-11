Moskva 20. novembra (TASR) - Vývoz ruského plynu do Európy cez Ukrajinu bol v stredu stabilný. Ukázali to v stredu údaje Kremľom kontrolovaného ruského producenta plynu Gazprom. Nominácie na toky do Rakúska zo Slovenska sa tiež nezmenili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Gazprom v sobotu (16. 11.) zastavil dodávky pre rakúsku spoločnosť OMV, keďže pohrozila, že zadrží časť platieb za plyn ako kompenzáciu za arbitráž, ktorú vyhrala. Arbitrážny súd priznal rakúskej firme v spore s ruským plynárenským gigantom náhradu škody vo výške 230 miliónov eur.



Gazprom uviedol, že v stredu pošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna metrov kubických (m3) plynu. To je rovnaký objem ako v predchádzajúcich dňoch. Nie je pritom jasné, kam boli presmerované objemy plynu určené pre OMV.



Slovenský štátny podnik SPP uviedol, že stále dostáva plyn z Ruska. A navrhol, aby ostatní nakupovali viac, pretože o ruský plyn je v Európe stále "veľký záujem".



Nominácie alebo požiadavky na toky plynu na Slovensko z Ukrajiny boli stabilné a nezmenili sa ani nominácie na toky opúšťajúce Slovensko, ukázali údaje prevádzkovateľa prepravnej siete Eustream.



Konkrétne, nominácie na toky do Rakúska zo Slovenska zostali na utorkovej (19. 11.) úrovni, ale boli približne o 13 % pod úrovňami predtým, ako Rusko zastavilo dodávky plynu pre OMV. Nominácie do Českej republiky zo Slovenska boli v súlade s úrovňami z tohto mesiaca.