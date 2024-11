Vývoz ruského plynu do Európy cez Ukrajinu je v pondelok stabilný

Moskva 25. novembra (TASR) - Vývoz plynu z Ruska do Európy cez Ukrajinu je v pondelok stabilný napriek sporu medzi ruským plynárenským gigantom Gazpromom a rakúskou spoločnosťou OMV, ktorý viedol k zastaveniu dodávok do Rakúska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Gazprom 16. novembra zastavil dodávky pre OMV, keďže pohrozila, že zadrží časť platieb za plyn ako kompenzáciu za arbitráž. Súd totiž priznal rakúskej firme v spore s ruským plynárenským gigantom náhradu škody vo výške 230 miliónov eur.



Rusko síce zastavilo dodávky plynu pre OMV, ale stále posiela do Európy cez Ukrajinu stabilné objemy, keďže zvyšní kupci požiadali o viac plynu.



Tranzit plynu však komplikuje aj vojna, ktorá vypukla vo februári 2022 po invázii ruskej armády na Ukrajinu.



Aktuálna päťročná dohoda o tranzite medzi Moskvou a Kyjevom vyprší 31. decembra a Ukrajina opakovane povedala, že sa nezapojí do rokovaní s Ruskom o jej predĺžení.



Gazprom v pondelok uviedol, že pošle do Európy cez Ukrajinu 42 miliónov kubických metrov plynu. To je rovnaký objem ako v predchádzajúci deň.



Nominácie, resp. požiadavky na toky zemného plynu na Slovensko z Ukrajiny, boli v pondelok stabilné a prietoky opúšťajúce Slovensko boli prevažne na úrovniach zaregistrovaných cez víkend. Ukázali to údaje prevádzkovateľa prenosovej sústavy Eustream.



Nominácie na toky do Rakúska zo Slovenska boli takisto podobné víkendovým úrovniam, ale sú približne o 18 % nižšie ako minulý týždeň. Nominácie do Česka sa znížili o 5 % oproti predchádzajúcemu týždňu.