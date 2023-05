Vývoz ruského plynu do Európy klesol od 1. do 15. mája o 11 %

Moskva 15. mája (TASR) - Vývoz ruského plynu potrubiami do Európy sa v prvej polovici mája znížil o 11,4 % v porovnaní s aprílovou priemernou úrovňou. Ukázali to v pondelok výpočty agentúry Reuters, ktoré prevzala TASR.



Gazprom prestal zverejňovať svoje vlastné exportné štatistiky.



Priemerné dodávky plynu do Európy od ruského štátneho energetického gigantu Gazprom zatiaľ v máji klesli na 67 miliónov kubických metrov (m3) denne zo 75,6 milióna m3/deň v apríli.



Celkové dodávky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu a plynovod TurkStream, jediné zostávajúce trasy, dosiahli v máji zatiaľ približne 1 miliardu m3.