Vývoz ruského plynu potrubím do Európy v novembri klesol o 4,3 %

Moskva 1. decembra (TASR) - Priemerné denné dodávky zemného plynu ruského energetického gigantu Gazprom do Európy klesli v novembri v porovnaní s októbrom o 4,3 %. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov európskej prepravnej skupiny Entsog a denných správ Gazpromu o tranzite plynu cez Ukrajinu, ukázali, že priemerný denný vývoz ruského plynu do Európy potrubím minulý mesiac klesol na 84,6 milióna kubických metrov (m3) z 88,4 milióna m3 v októbri.



Gazprom od začiatku roka nezverejňuje vlastné štatistiky. Spoločnosť neodpovedala na žiadosť o komentár.



Celkové dodávky Gazpromu do Európskej únie cez plynovod Turkish Stream a Ukrajinu minulý mesiac dosiahli približne 2,5 miliardy m3.



Ak si dodávky do konca roka udržia súčasné tempo, za celý rok 2023 by mohli klesnúť o viac ako polovicu, na 28 až 29 miliárd m3 zo 62 miliárd m3 v roku 2022.