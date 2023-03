Vývoz ruskej nafty do Brazílie, Turecka a Afriky dosahuje nové rekordy

Moskva 27. marca (TASR) - Dodávky ruskej nafty do Brazílie, Turecka a Afriky smerujú v marci k novým rekordným maximám, keďže po zákaze exportu ruských ropných produktov do Európskej únie (EÚ) sa Moskva zamerala na nové trhy. Vyplýva to z údajov obchodníkov a spoločnosti Refinitiv. TASR o tom informuj na základe správy Reuters.



Úplné embargo EÚ na ruské ropné produkty vstúpilo do platnosti 5. februára. Export ruskej nafty tak bol namiesto do Európy presmerovaný do Afriky, Ázie, na Blízky východ a prečerpáva sa tiež z lode na loď (ship-to-ship, STS).



Podľa údajov Refinitiv marcové dodávky nafty a benzínu z ruských prístavov v Baltskom a Čiernom mori do Turecka už prekročili 1,2 milióna ton a sú tak vyššie ako 0,8 milióna ton vo februári.



Z ruských pobaltských prístavov bolo tento mesiac odoslaných do Brazílie najmenej 300.000 ton nafty, čo je viac ako 205.000 ton za celý február, ukazujú čísla. Stúpli aj dodávky ruskej nafty do afrických krajín, dodali trhové zdroje. "Afrika zrejme odoberie značné objemy (ruskej nafty)," povedal jeden obchodník.



Z údajov Refinitiv vyplýva, že v marci bolo prepravených z prístavov kontrolovaných Ruskom zhruba 200.000 ton nafty do Líbye, približne 165.000 ton do Alžírska a 100.000 ton do Tuniska. Ďalšími príjemcami boli Nigéria, Ghana, Senegal a Maroko.



Približne 200.000 ton nafty z ruských prístavov má tento mesiac doraziť do Spojených arabských emirátov. Minulý mesiac Rusko poslalo najmenej 450.000 ton nafty do Saudskej Arábie. Podľa Refinitivu žiadne konkrétne miesto určenia nebolo uvedené v prípade rekordných 0,7 milióna ton nafty naložených v marci v ruských prístavoch v Čiernom a Baltskom mori.