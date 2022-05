Vývoz ruskej nafty do Európy klesol v máji na 1,5-ročné minimum

Londýn 31. mája (TASR) - Export ruskej nafty do Európy klesol tento mesiac takmer o desatinu, pričom objem vývozu bol najnižší za zhruba 1,5 roka. Poukázali na to údaje analytickej spoločnosti Vortexa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa spoločnosti Vortexa dosiahol export ruskej nafty do Európy v máji 646.520 barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s aprílom to predstavuje pokles o 8 %, pričom objem vývozu bol najnižší od októbra 2020. Dôvodom sú sankcie západných štátov, pre ktoré sa mnohí obchodníci vyhýbajú nákupom ruských ropných produktov.



Rusko sa na celkovom objeme dovozu rafinérskych produktov do Európy podieľa približne 40 %. V roku 2020 predstavoval export týchto produktov z Ruska do Európy podľa údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat približne 800.000 barelov denne.



Aj keď dovoz nafty z Ázie, Blízkeho východu a Spojených štátov do Európy v posledných mesiacoch vzrástol, dovoz z Ruska tieto regióny stále prekonáva. Ako ukázali údaje spoločnosti Vortexa, dovoz nafty z krajín mimo Ruska dosiahol v máji 522.404 barelov denne.