Vývoz ruskej nafty po mori za prvých 14 dní v auguste vzrástol o 7 %

Moskva 15. augusta (TASR) - Vývoz ruskej nafty po mori vzrástol za prvých 14 dní v auguste o 7 % na približne 1,7 milióna ton v porovnaní s rovnakým obdobím v júli. Prispelo k tomu zvýšenie výroby po ukončení sezónnej údržby rafinérií. Ukázali to v utorok údaje obchodníkov a spoločnosti Refinitiv Eikon. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Turecko zostalo v auguste hlavnou destináciou na vývoz nafty z ruských prístavov, pričom odobralo približne 42 % z celkových dodávok alebo takmer 720.000 metrických ton, ukazujú údaje o preprave spoločnosti Refinitiv.



Dodávky nafty z Ruska do Brazílie od začiatku tohto mesiaca dosiahli celkovo zhruba 140.000 metrických ton.



V rámci Afriky patria v auguste medzi popredných dovozcov ruskej nafty Ghana (75.000 metrických ton), Maroko (68.000 metrických ton) a Togo (60.000 metrických ton).



Tento mesiac nie sú zaznamenané žiadne náklady ruskej nafty smerujúce do Saudskej Arábie, pričom podľa údajov za júl do arabského kráľovstva smeroval iba jeden náklad.



Približne 180.000 ton ruskej nafty je v auguste určených na prekládku z lode na loď v blízkosti gréckeho prístavu Kalamata. Konečné destinácie pre tieto objemy sú zatiaľ neznáme, ale takéto náklady zvyčajne končia v Turecku a krajinách Blízkeho východu.



Ďalších 230.000 ton nafty naloženej v ruských prístavoch od začiatku augusta ešte nemá potvrdenú cieľovú destináciu.



Všetky uvedené prepravné údaje sú založené na dátume odchodu nákladu.