Vývoz ruskej ropy do Číny v roku 2025 klesol na 100,72 milióna ton
V decembri sa vývoz ruskej ropy do Číny zvýšil medziročne o 11,7 % na 9,33 milióna ton.
Autor TASR
Peking 20. januára (TASR) - Čína v minulom roku doviezla z Ruska 100,72 milióna ton ropy. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 7,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v utorok odvolala na údaje čínskej colnej správy.
V peňažnom vyjadrení hodnota dodávok klesla o 20,4 % na 49,8 miliardy amerických dolárov (42,82 miliardy eur). Rusko napriek poklesu aj v roku 2025 zostalo najväčším dodávateľom ropy pre Čínu. Na druhom mieste sa umiestnila Saudská Arábia, ktorá Číne dodala 80,75 milióna ton ropy, čo predstavuje nárast o 2,6 %. Tretia priečka patrila Iránu, ktorý zvýšil dodávky o 1,2 % na 64,62 milióna ton. Malajzia a Brazília vyviezli do Číny v uplynulom roku 64,41 milióna ton, respektíve 47,07 milióna ton.
V decembri sa vývoz ruskej ropy do Číny zvýšil medziročne o 11,7 % na 9,33 milióna ton. V peňažnom vyjadrení to znamenalo nárast o 3,6 % na 3,91 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1631 USD)
