Vývoz ruskej ropy z baltických prístavov klesne asi o 20 %

Moskva 23. decembra (TASR) - Export ruskej ropnej zmesi Urals z baltických prístavov môže v decembri klesnúť zhruba o pätinu. Príčinou je zákaz Európskej únie na dovoz ruskej ropy tankermi a cenový strop na túto ropu. Poukazujú na to výpočty agentúry Reuters aj vyjadrenia obchodníkov.



Obchodníci na ropnom trhu uviedli, že Rusko nedokáže v plnej miere presunúť export ropy z Európy na iné trhy, pričom kľúčové sú pre Moskvu Čína a India. Podľa ich údajov, ako aj kalkulácií agentúry Reuters, export ropy Urals z baltických prístavov dosiahne za december pravdepodobne zhruba 5 miliónov ton, zatiaľ čo v novembri vyviezlo Rusko z týchto prístavov približne 6 miliónov ton ropy. Niektorí odhadujú pokles exportu na 4,7 milióna ton.



Rusko zároveň zopakovalo, že v reakcii na zavedenie cenového stropu na ruskú ropu obmedzí ťažbu suroviny. Prezident Vladimir Putin vo štvrtok (22. 12.) informoval, že dekrét týkajúci sa krokov reagujúcich na cenový strop vydá v pondelok, prípadne utorok na budúci týždeň.



V tejto súvislosti podpredseda ruskej vlády Alexander Novak v piatok pre štátnu televíziu spresnil, že začiatkom roka 2023 by sa produkcia ropy v Rusku mohla znížiť o 500.000 až 700.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To znamená o 5 až 7 %.