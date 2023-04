Vývoz ruských ropných produktov tankermi vzrástol v marci o vyše 17 %

Moskva 12. apríla (TASR) - Export ruských ropných produktov tankermi vzrástol v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom na dennej báze o vyše 17 %. Celkový objem exportu dosiahol v marci 12,374 milióna ton, zatiaľ čo vo februári to bolo 9,531 milióna ton. Za vysokým objemom exportu v marci sú čiastočne naakumulované objemy vo februári, čo do určitej miery ovplyvnilo aj nepriaznivé počasie v tomto mesiaci. TASR o tom informuje na základe údajov agentúry Reuters, ktorá vychádzala zo zdrojov na trhu a z vlastných výpočtov.



Európska únia zaviedla 5. februára embargo na dovoz ropných produktov z Ruska a štáty zo skupiny G7 uvalili na dodávky palív z krajiny cenové stropy. "Obchodníci si v prvom februárovom týždni ponechali bokom časť objemov určených na export a čakali na dohody o cenových stropoch. Okrem toho vývoz vo februári ovplyvnilo aj nepriaznivé počasie v oblasti Čierneho mora," uviedol jeden zo zdrojov na ropnom trhu.



Export ropných produktov z Rusmi kontrolovaných prístavov v Azovskom mori a Čiernom mori dosiahol v marci 5,09 milióna ton. Na dennej báze to znamená zvýšenie o 42,4 %. Nakládku vo februári však do veľkej miery ovplyvňovali časté búrky.



Export palív cez prístavy Primorsk, Vysock, Petrohrad a Usť-Luga v Baltskom mori predstavoval 6,4 milióna ton. Na dennej báze to medzimesačne predstavuje zvýšenie o 2 %. Ruské prístavy na Ďalekom východe zvýšili dodávky ropných produktov na dennej báze o 20 % na 765.000 ton.