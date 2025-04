Vývoz sankcionovanej ruskej arktickej ropy do Číny v apríli rastie

Moskva 17. apríla (TASR) - Ruský vývoz arktickej ropy do Číny v apríli prudko rastie po tom, čo predajcovia ponúkli široké rozsiahle zľavy a dodávky prostredníctvom nesankcionovaných tankerov, aby čelili americkému embargu. Uviedli to analytická spoločnosť Vortexa a dvaja ruskí obchodníci s ropou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Desatinu ruského námorného exportu ropy tvorí tzv. arktický ropný biznis, ktorý zasiahlo zavedenie rozsiahlych sankcií USA v januári na takmer všetky tankery a producenta ropy Gazprom Nefť.



V snahe vyhnúť sa obmedzeniam prechádzajú tieto ruské dodávky medzinárodnými vodami pri Singapure a Malajzii, aby boli pred cestou do Číny presunuté na plavidlá, ktoré neboli sankcionované. Ide o proces známy ako transfer z lode na loď, povedali obchodníci a hlavná analytička spoločnosti Vortexa Emma Liová.



Liová odhaduje, že najmenej 4 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) arktickej ropy bolo prečerpaných z lode na loď minulý týždeň a ďalších 16 miliónov barelov dorazilo alebo príde tento mesiac do Juhočínskeho mora. Dovoz ropy z Arktídy do Číny sa vzhľadom na bohatú ponuku opäť zvyšuje, ale celkový objem bude závisieť od logistických prekážok a nákupného záujmu čínskych rafinérií, dodala.



Jeden z obchodníkov uviedol, že transfer z lode na loď sa využíva preto, lebo mnohí čínski kupci vyžadujú prepravu ropy na nesankcionovaných plavidlách, aby sa vyhli riziku sekundárnych sankcií. A sú ochotní zaplatiť za tieto náklady vyššie ceny. Napriek tomu je ľahká arktická ropa stále lacnejšia ako severomorská ropná zmes Brent.



India, ktorá bola predtým najväčším nákupcom arktickej ropy, znížila tieto nákupy z dôvodu sankcií, uviedli obchodníci. Tento mesiac indické úrady zakázali tankeru preložiť svoj náklad ruskej ropy na iné plavidlo na mori.



Ďalšími kupujúcimi arktickej ropy sú Sýria a Mjanmarsko.