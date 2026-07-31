< sekcia Ekonomika
Vývoz surového dreva v roku 2025 medziročne klesol na 2,483 mil. m3
Objem vývozu dreva bol v roku 2025 o 253.000 m3 nižší v porovnaní s rokom 2015, v ktorom dosahoval vývoz surového dreva najvyššie hodnoty.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - V roku 2025 sa zo Slovenska vyviezlo 2,483 milióna kubických metrov (m3) surového dreva. Vývoz surového dreva medziročne klesol o 166.000 m3. Vyplýva to z tzv. zelenej správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
„Vo vývoze, ktorý bol realizovaný najmä do krajín EÚ (Rumunsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko) a do Číny, prevládali výrezy 1. až 3. triedy akosti v ihličnatom dreve (39,4 % celkového vývozu) aj v listnatom dreve (17,3 %). Z uvedeného objemu vývozu sortimentov surového dreva obhospodarovatelia lesa vyviezli 342.500 m3 (144.700 m3 ihličnatého a 197.800 m3 listnatého dreva), teda 13,8 % z celkového objemu vývozu. Zvyšných 86,2 % vyviezli rôzne nelesnícke subjekty, najmä obchodné spoločnosti,“ priblížil v správe agrorezort.
Objem vývozu dreva bol v roku 2025 o 253.000 m3 nižší v porovnaní s rokom 2015, v ktorom dosahoval vývoz surového dreva najvyššie hodnoty. „V objeme vývozu je zahrnuté aj drevo z ťažby na nelesných pozemkoch, ktoré majú charakter lesa (tzv. biele plochy). Využívanie týchto pozemkov nie je v kompetencii orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, ale sa riadi ustanovením zákona o ochrane prírody a krajiny,“ podotklo MPRV.
„Na územie SR sa v roku 2025 doviezlo 1,040 milióna m3 surového dreva, čo bolo v medziročnom porovnaní menej o 117.000 m3 a v porovnaní s päťročným priemerom rokov 2018 - 2022 menej o 1,022 milióna m3. Veľmi výrazný pokles dovozu surového dreva v rokoch 2023 - 2025 spôsobila nepriaznivá situácia na trhu s výrobkami z dreva a nižší dopyt. V dovoze surového dreva prevládali listnaté výrezy 1. až 3. triedy akosti (57,3 %),“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.
„Vo vývoze, ktorý bol realizovaný najmä do krajín EÚ (Rumunsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko) a do Číny, prevládali výrezy 1. až 3. triedy akosti v ihličnatom dreve (39,4 % celkového vývozu) aj v listnatom dreve (17,3 %). Z uvedeného objemu vývozu sortimentov surového dreva obhospodarovatelia lesa vyviezli 342.500 m3 (144.700 m3 ihličnatého a 197.800 m3 listnatého dreva), teda 13,8 % z celkového objemu vývozu. Zvyšných 86,2 % vyviezli rôzne nelesnícke subjekty, najmä obchodné spoločnosti,“ priblížil v správe agrorezort.
Objem vývozu dreva bol v roku 2025 o 253.000 m3 nižší v porovnaní s rokom 2015, v ktorom dosahoval vývoz surového dreva najvyššie hodnoty. „V objeme vývozu je zahrnuté aj drevo z ťažby na nelesných pozemkoch, ktoré majú charakter lesa (tzv. biele plochy). Využívanie týchto pozemkov nie je v kompetencii orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, ale sa riadi ustanovením zákona o ochrane prírody a krajiny,“ podotklo MPRV.
„Na územie SR sa v roku 2025 doviezlo 1,040 milióna m3 surového dreva, čo bolo v medziročnom porovnaní menej o 117.000 m3 a v porovnaní s päťročným priemerom rokov 2018 - 2022 menej o 1,022 milióna m3. Veľmi výrazný pokles dovozu surového dreva v rokoch 2023 - 2025 spôsobila nepriaznivá situácia na trhu s výrobkami z dreva a nižší dopyt. V dovoze surového dreva prevládali listnaté výrezy 1. až 3. triedy akosti (57,3 %),“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.