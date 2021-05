Vývoz švajčiarskeho zlata do Číny vzrástol takmer na 1,5-ročné maximum

Londýn 27. mája (TASR) - Vývoz švajčiarskeho zlata do pevninskej Číny vzrástol minulý mesiac na najvyššiu úroveň takmer za 1,5 roka, pod čo sa podpísal opätovne rastúci dopyt po zlate po skončení sa protipandemických obmedzení. Poukázali na to vo štvrtok údaje švajčiarskej colnej správy.



Švajčiarsko vyviezlo v apríli do pevninskej Číny 40,2 tony zlata v celkovej hodnote približne 2,5 miliardy USD (2,04 miliardy eur). Je to najvyšší objem od decembra 2019. Ďalších 10,1 tony zlata vyviezlo Švajčiarsko do Hongkongu. V tomto prípade je to najväčší objem od januára 2020.



Švajčiarsko je svetovým centrom pre rafináciu zlata, ako aj tranzitným centrom. Čísla zo Švajčiarska preto poskytujú náhľad na globálne trendy v tejto oblasti.



Agentúra Reuters v apríli informovala, že čínska centrálna banka povolila domácim aj zahraničným komerčným bankám dovoz väčšieho objemu zlata v mesiacoch apríl a máj. Reagovala tak na rýchle zotavovanie ekonomiky, ktorého výsledkom je zvýšený dopyt po zlate. Centrálna banka kontroluje objem dovážaného zlata prostredníctvom systému kvót stanovených komerčným bankám. Zvyčajne umožňuje dovážať dostatočný objem na pokrytie dopytu na domácom trhu, niekedy však dovoz obmedzí.



Výrazný návrat Číny na trh so zlatom podporil ceny žltého kovu. Zatiaľ čo začiatkom apríla dosahovala cena zlata menej než 1700 USD za uncu (31,1 g), v súčasnosti presahuje 1900 USD/unca.



Švajčiarska colná správa okrem toho uviedla, že do Indie vyviezlo Švajčiarsko v apríli 56,4 tony. Oproti marcu, keď export zlata do Indie dosiahol rekord, to znamená pokles o 26,2 tony.



India je po Číne druhým najväčším trhom pre zlato na svete. V marci tam Švajčiarsko vyviezlo celkovo 82,6 tony, neskôr však dopyt v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie klesol.