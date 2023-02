Vývoz švajčiarskych hodiniek dosiahol v januári dve miliardy frankov

Bern 21. februára (TASR) - Po úspešnom decembri pokračoval export švajčiarskych hodiniek v raste aj na začiatku tohto roka, pričom dosiahol takmer 2 miliardy švajčiarskych frankov. Z pohľadu hodnoty tak tesne zaostal za decembrom, v ktorom export túto hranicu prekonal. V medziročnom porovnaní sa však rast exportu oproti vývoju v decembri zrýchlil, keď vzrástol takmer o desatinu. TASR o tom informuje na základe správy portálu WWD.



Ako uviedla Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek, v januári vzrástol export hodiniek medziročne o 8,6 % na 1,9 miliardy CHF (1,93 miliardy eur). Na porovnanie, v decembri sa export zvýšil o necelých 6 % a prvýkrát v danom období prekonal hranicu 2 miliárd CHF.



Opäť sa pod výsledky exportu švajčiarskych hodiniek podpísali veľkou mierou Spojené štáty, keď vývoz na ich trh vzrástol o 26,3 %. Je to už 24. mesiac po sebe, čo Švajčiari zvýšili vývoz hodiniek do USA o dvojcifernú hodnotu. Spojené štáty si tak udržali pozíciu najväčšieho exportného trhu pre švajčiarske hodinky, pričom ich podiel dosiahol 17,2 %.



Naopak, export do Číny klesol o 17,3 % približne na 200 miliónov USD. Ako uviedla Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek, Čína "je po zrušení protipandemických opatrení stále ešte v prechodnej fáze". Pozitívne výsledky však vykázal Hongkong, na trh ktorého sa export švajčiarskych hodiniek zvýšil v januári o 10,3 %.



Čo sa týka dopytu po hodinkách z pohľadu ich hodnoty, najväčší záujem bol aj na začiatku roka o prémiové výrobky s cenou nad 3000 CHF, ktorých export vzrástol o 12,6 %. Vyšší záujem bol aj o hodinky s najnižšou cenou do 200 CHF. Naopak, dopyt po hodinkách s cenou od 200 do 500 CHF pokračoval v poklese, ktorý sa začal na začiatku roka 2020, a aj hodinky v cenovej kategórii od 500 do 3000 CHF zaznamenali pokles dopytu.



(1 EUR = 0,9853 CHF)