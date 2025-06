Vývoz švajčiarskych hodiniek klesol v máji o takmer 10 %

Bern 19. júna (TASR) - Export švajčiarskych hodiniek klesol v máji o takmer 10 %, za čím je najmä prepad exportu do Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg, ktorá zverejnila najnovšie údaje Federácie švajčiarskych výrobcov hodiniek.



V máji vyviezli Švajčiari hodinky v hodnote 2,1 miliardy švajčiarskych frankov (2,23 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 9,5 %. Export do USA, ktoré sú najväčším trhom pre švajčiarskych producentov hodiniek, klesol o viac než 25 %.



Vývoj exportu v tomto sektore je dôsledkom americkej colnej politiky, v rámci ktorej prezident Donald Trump uvalil začiatkom apríla na dovoz švajčiarskych tovarov do USA 10-percentné clo. Zároveň pohrozil, že ho zvýši na 31 %, ak USA nedosiahnu so Švajčiarskom novú obchodnú dohodu. Akékoľvek zvýšenie ciel výrazne poškodí producentov hodiniek.



Okrem USA však klesol vývoz hodiniek zo Švajčiarska aj na trhy Ázie. Pokles zaznamenal export do vnútrozemskej Číny, Hongkongu aj do Japonska, pričom v prípade všetkých trhov dosiahol pokles dvojciferné hodnoty.



(1 EUR = 0,9403 CHF)