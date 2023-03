Vývoz švajčiarskych hodiniek pokračuje v raste, vzrástol o vyše 10 %

Bern 21. marca (TASR) - Hodnota vývozu švajčiarskych hodiniek sa v posledných mesiacoch neustále zvyšuje. Po tom, ako v závere minulého roka vzrástla zhruba o 6 % a v januári sa tempo zrýchlilo na takmer 9 %, vo februári vzrástla hodnota vyvezených hodiniek zo Švajčiarska o viac než desatinu. Pod zrýchlenie exportu sa podpísali všetky regióny, do ktorých švajčiarski výrobcovia vyvážajú. Uviedla to v utorok Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek, ktorej údaje zverejnil portál WWD.



Hodnota exportu švajčiarskych hodiniek dosiahla vo februári 2,24 miliardy švajčiarskych frankov (2,26 miliardy eur). V porovnaní s februárom minulého roka to znamená rast o 12,2 % a oproti januáru o 8,6 %. Z pohľadu objemu sa export zvýšil medziročne o 6,2 %.



Pod rast sa veľkou mierou podpísala cena. Zatiaľ čo v porovnaní s predpandemickým februárom 2019 sa počet vyvezených hodiniek znížil o 26 %, hodnota exportu oproti danému mesiacu bola o 30 % vyššia.



Z pohľadu ceny sa naďalej darí najlacnejším hodinkách, ako aj drahším výrobkom v cene nad 500 CHF. Hodnota vývozu hodiniek v cene do 200 CHF vzrástla vo februári medziročne o 12,3 % a hodiniek nad 500 CHF o 13,8 %. Naopak, export hodiniek v cene od 200 do 500 CHF pokračuje v poklese. V tejto cenovej kategórii klesla hodnota vývozu vo februári o 18 %.



Čo sa týka regiónov, export opäť potiahli Spojené štáty. Vývoz hodiniek do tejto krajiny vzrástol minulý mesiac medziročne o 15,5 %.



Navyše sa situácia zmenila v Číne. Zatiaľ čo v mesiacoch október až január vývoz do Číny klesal, vo februári vzrástol o 8,2 %. Ešte lepšie výsledky zaznamenali švajčiarski výrobcovia hodiniek v Hongkongu, kam export vzrástol o 22,2 %. Zvýšil sa aj na trh Japonska a Singapuru. Jediným ázijským regiónom, kam export klesol, bola Južná Kórea s poklesom o 12,2 %.



Hodnota vývozu švajčiarskych hodiniek vzrástla aj v niektorých krajinách Blízkeho východu, napríklad v prípade Spojených arabských emirátov (SAE) sa zvýšila o 15,3 %. Rast zaznamenala aj na európskych trhoch, a to o 6,1 %.



V Európe dopyt rástol najmä vo Francúzsku, kam vývoz vzrástol o 20,3 %. V prípade Nemecka dosiahol 13,4 % a Británie 12,2 %. Menej priaznivo sa vyvíjali trhy Talianska a Španielska. V prvom prípade export vzrástol iba o 5 % a v druhom klesol o 1,2 %.



(1 EUR = 0,9928 CHF)