Vývoz švajčiarskych hodiniek vo februári klesol o vyše 9 percent

Bern 19. marca (TASR) - Export švajčiarskych hodiniek zaznamenal vo februári pokles o viac než 9 %, čo je dôsledok prepadu exportu na kľúčové trhy Hongkongu a kontinentálnej Číny. Situáciu vo februári ovplyvnil nový koronavírus, ktorý sa koncom minulého roka začal šíriť zo strednej Číny a ku koncu januára a vo februári takmer úplne zastavil aktivitu v najväčšej ázijskej ekonomike.



Hodnota exportu švajčiarskych hodiniek klesla vo februári medziročne o 9,2 % na 1,6 miliardy švajčiarskych frankov (1,52 miliardy eur). Dôvodom je najmä prepad vývozu do Hongkongu o 42 % a do kontinentálnej Číny, kde sa hodnota exportu znížila o 51,5 %, uviedla Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek.



Ako ukázali podrobnejšie údaje o vývoze, rozšírenie nového koronavírusu zasiahlo najmä hodinky v dostupnejšej cene. Čo sa týka hodiniek s vývoznou cenou od 200 do 500 CHF, klesol export o viac než polovicu, zatiaľ čo napríklad v prípade hodiniek v cene nad 3000 CHF sa znížil iba minimálne.



(1 EUR = 1,0546 CHF)