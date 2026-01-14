< sekcia Ekonomika
Vývoz tovarov z Holandska sa v novembri medziročne zvýšil
Holandský export tovarov sa v novembri už šiesty mesiac v rade posilnil, ale medziročné tempo jeho rastu sa mierne spomalilo.
Autor TASR
Amsterdam 14. januára (TASR) - Holandský export tovarov sa v novembri už šiesty mesiac v rade posilnil, ale medziročné tempo jeho rastu sa mierne spomalilo. V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny, sa kalendárne upravený novembrový vývoz tovarov z Holandska zvýšil o 4,7 % po tom, ako v októbri stúpol o 5,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Holandské firmy v novembri exportovali predovšetkým dopravné prostriedky a stroje, uviedol štatistický úrad. Dovoz tovarov do krajiny sa oproti novembru 2024 zväčšil o 5,5 %. Výrazne vzrástol najmä import ropy, zemného plynu a dopravných prostriedkov.
Export tovarov tvorí približne tri štvrtiny holandského vývozu. Údaje o novembrovom exporte sú založené na predbežnom odhade a holandský štatistický úrad ich bude spresňovať.
Holandské firmy v novembri exportovali predovšetkým dopravné prostriedky a stroje, uviedol štatistický úrad. Dovoz tovarov do krajiny sa oproti novembru 2024 zväčšil o 5,5 %. Výrazne vzrástol najmä import ropy, zemného plynu a dopravných prostriedkov.
Export tovarov tvorí približne tri štvrtiny holandského vývozu. Údaje o novembrovom exporte sú založené na predbežnom odhade a holandský štatistický úrad ich bude spresňovať.