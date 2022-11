Vývoz ukrajinského obilia cez územie Poľska vzrástol od leta o 50 %

Varšava 30. novembra (TASR) - Ukrajina vyváža v súčasnosti mesačne cez územie Poľska približne 450.000 ton obilia. To je o 50 % viac než v polovici tohto roka, Uviedol to v stredu poľský minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ukrajina patrí spolu s Ruskom k najväčším exportérom obilia a olejnín na svete. Po útoku Ruska na Ukrajinu a zablokovaní čiernomorských prístavov, ktoré boli pre vývoz agroproduktov kľúčové, začal Kyjev hľadať alternatívne možnosti vývozu. Po piatich mesiacoch Rusko koncom júla blokádu troch čiernomorských prístavov uvoľnilo a v novembri bola dohoda o vývoze obilia predĺžená o ďalších 120 dní, neistota o budúcnosti však pretrváva.



"V rámci takzvaných ciest solidarity vyváža Ukrajina v súčasnosti cez územie Poľska zhruba 452.000 ton obilia. To je viac než 50-percentný nárast v porovnaní so situáciou v polovici roka," povedal Adamczyk. Zároveň dodal, že v porovnaní s októbrom minulého roka sa transport ukrajinského obilia cez Poľsko zvýšil viac než 16-násobne.