Vývoz vína z USA do Kanady prudko klesol v dôsledku odvetných ciel

Washington 13. júna (TASR) - Vývoz vína z USA do Kanady sa v apríli 2025 prepadol až o 93 %. To bol najprudší medziročný mesačný pokles za viac ako 20 rokov. Ukázali to v piatok údaje štatistického oddelenia amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Kanada, ktorá je najväčším odberateľom amerického vína, zaznamenala takmer zastavenie jeho dovozu. Kanadskí spotrebitelia pokračujú totiž v bojkote amerických alkoholických nápojov v rámci odvety za clá na vývoz z Kanady do USA.



Okrem Kanady zaznamenali Spojené štáty zníženie dodávok vína aj na ďalšie trhy, ale nie do takej miery ako do Kanady, ktorá je najväčším exportným trhom pre vinárov z Kalifornie.



Americký prezident Donald Trump začiatkom marca uvalil na Kanadu clá. Tá v rámci odvety pristúpila k zákazu dovozu alkoholických nápojov z USA a spotrebitelia v Kanade začali vo veľkom bojkotovať americké produkty.



Zákazy otriasli kanadským dovozom vína v hodnote niekoľkých miliárd dolárov a prinútili dovozné spoločnosti, aby zadali objednávky na austrálske a argentínske vína.



Obchodný spor tvrdo zasiahol producentov vína v USA. Aj keby kanadská vláda uvoľnila svoje obmedzenia, je možné, že Kanaďania budú pokračovať v bojkote vín z Kalifornie.



„Nevidíme, že by sa spotrebitelia vracali k americkému vínu,“ povedal Richard Dittmar, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Trialto Wine Group so sídlom vo Vancouveri.