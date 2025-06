Vývoz vo februári zvýšil prebytok agropotravinárskeho obchodu EÚ

Brusel 5. júna (TASR) - Najnovšia správa o obchode s agropotravinami EÚ, ktorú vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK), ukázala, že vo februári hodnota obchodného prebytku EÚ s agropotravinárskymi výrobkami dosiahla 4,4 miliardy eur. Vývoz vo februári vzrástol, zatiaľ čo dovoz mierne klesol, ale zostal výrazne vyšší ako vo februári 2024 v dôsledku zvýšených svetových cien. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že agropotravinársky export EÚ vo februári 2025 dosiahol 19,6 miliardy eur, čo predstavuje trojpercentný mesačný nárast a 1,4-percentný nárast v porovnaní s februárom 2024.



Najvýznamnejšou destináciou pre agrokomodity z členských krajín Únie zostalo Spojené kráľovstvo s nárastom o 322 miliónov eur (+4 %). Tomuto stavu dopomohol vyšší vývoz kakaa, kávových produktov a bielkovinových plodín.



Silné zvýšenie cien kakaa a kávy podporilo agropotravinársky export EÚ na začiatku roka 2025. Kakaové produkty viedli k rastu o 758 miliónov eur (+52 %), nasledovali cukrovinky (329 miliónov eur, +19 %) a mliečne výrobky (158 miliónov eur, +5 %).



Dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ vo februári 2025 predstavoval sumu 15,2 miliardy eur, čo je o 5 % menej ako v januári, no stále o 15 % vyšší ako v minulom roku, a to v dôsledku vysokých globálnych cien, najmä kakaa a kávy.



Prudko vzrástol najmä dovoz z Pobrežia Slonoviny (733 miliónov eur, +73 %), Číny (447 miliónov eur, +32 %), Kanady (344 miliónov eur, +80 %) a Austrálie (330 miliónov eur, +149 %), čo odrážalo zvýšené objemy a ceny kľúčových komodít.



Vysoké ceny kakaa, kávy, ovocia a orechov zvýšili dovozné hodnoty EÚ začiatkom roka 2025. Samotné kakao a káva predstavovali nárast o 2,5 miliardy eur (+59 %), zatiaľ čo ovocie a orechy pridali ďalších 772 miliónov eur (+20 %).











