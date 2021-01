Peking 14. januára (TASR) - Vývoz z Číny pokračoval aj v decembri v mohutnom raste, aj keď bolo jeho tempo o niečo pomalšie ako v novembri. Motorom jeho rastu bol väčší dopyt po tovare, ktorý súvisí s pandémiou ochorenia COVID-19. Obchodný prebytok Pekingu sa pritom vyšplhal na nový rekord. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje čínskeho colného úradu.



Podľa najnovších štatistík sa export z Číny v decembri 2020 zvýšil medziročne o 18,1 %. To bolo síce pomalšie tempo rastu ako 21,1 % v novembri, ale lepší výsledok ako nárast o 15 %, ktorý očakávali analytici.



Vďaka domácemu dopytu stúpol dovoz do Číny v decembri o 6,5 % a tiež prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali zvýšenie o 5 % po novembrovom náraste o 4,5 %.



V dôsledku toho sa prebytok obchodnej bilancie druhej najväčšej svetovej ekonomiky v decembri 2020 vyšplhal na rekordných 78,17 miliardy USD (64,25 miliardy eur) zo 75,4 miliardy USD v novembri a 47,25 miliardy USD rok predtým, v decembri 2019. Ekonómovia predpovedali Číne pokles prebytku na 72,4 miliardy USD.



Za celý rok 2020 dosiahol prebytok obchodnej bilancie Číny 535,03 miliardy USD, čo je najviac od roku 2015. Vývoz pritom stúpol o 3,6 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 1,1 %.



Napriek obchodným sporom Pekingu a Washingtonu sa politicky citlivý obchodný prebytok Číny s USA zvýšil vlani na 316,9 miliardy USD. Export do USA pritom vzrástol o 7,9 % na 451,8 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 9,8 % na 134,9 miliardy USD.



Tento výsledok poukazuje na neúspech amerického prezidenta Donalda Trumpa pri znížení prebytku Číny v obchode s USA počas jeho funkčného obdobia, keďže počas pandémie prudko vzrástol dopyt po elektronike a zdravotníckom tovare.