Peking 7. mája (TASR) - Vývoz z Číny v apríli prekvapujúco vzrástol aj napriek blokádam ekonomík vo svete pre pandémiu nového koronavírusu. Motorom jeho rastu boli dodávky do juhovýchodnej Ázie a krajín, ktoré sa zapojili do čínskeho programu budovania tzv. Novej hodvábnej cesty. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje čínskej colnej správy.



Konkrétne, export z Číny v apríli vzrástol medziročne o 3,5 % po marcovom poklese o 6,6 %.



Ale import sa naopak v apríli znížil až o 14,2 %, oveľa strmšie ako v marci, keď klesol o 0,9 %.



Analytici predpovedali Číne v apríli zníženie exportu o 12,1 % a importu o 12,4 %.



Obchodný prebytok Číny tak v apríli vzrástol na 45,34 miliardy USD (41,95 miliardy eur) z 19,9 miliardy USD v marci. A vysoko prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali jeho pokles na 9,7 miliardy USD.



Ale experti zároveň upozornili, že Čína môže v 2. štvrťroku zažiť "druhú vlnu šokov", ktorá sa prejaví znížením zahraničného dopytu.



Medzinárodný menový fond v apríli predpovedal Číne, z ktorej sa pandémia rozšírila do sveta, tento rok rast ekonomiky o 1,2 % a v budúcom roku jej zvýšenie o 9,2 %.



(1 EUR = 1,0807 USD)