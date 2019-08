Vývoz z Japonska aj v júli klesol a krajina vykázala obchodný schodok

Japonský export klesol v júli medziročne o 1,6 %. Ukázali to v pondelok najnovšie údaje ministerstva financií.

Tokio 19. augusta (TASR) - Vývoz z Japonska aj v júli klesol, už ôsmy mesiac po sebe. Prispel k tomu najmä nižší vývoz autokomponentov aj strojov na výrobu čipov. To odráža spomalenie čínskej aj ďalších ázijských ekonomík.



Japonský export klesol v júli medziročne o 1,6 %. Ukázali to v pondelok najnovšie údaje ministerstva financií. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet pritom očakávali ešte strmšie zníženie exportu, o 2,3 %. A júlový pokles vývozu bol tiež oveľa miernejší ako v júni, keď sa prepadol o 6,6 %.



Import do Japonska sa v júli tiež znížil, o 1,2 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne o 2,7 %.



Japonsko tak vykázalo obchodný schodok 249,6 miliardy jenov (2,11 miliardy eur). Ekonómovia mu predpovedali deficit 200 miliárd JPY.



A hoci sa tempo poklesu exportu v júli spomalilo, ekonómovia upozorňujú, že neistota v súvislosti s budúcim vývojom zostáva vysoká, keďže obchodný konflikt medzi dvoma najväčšími japonskými obchodnými partnermi - USA a Čínou, pokračuje.



Vývoz Japonska do Číny v júli medziročne klesol o 9,3 % v dôsledku slabého dopytu po zariadeniach na výrobu polovodičov, elektronických súčiastkach a automobilových súčiastkach. Export do USA sa naopak zvýšil o 8,4 % vďaka väčšiemu dopytu po japonských strojoch.



(1 EUR = 118,37 JPY)