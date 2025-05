Vývoz z Talianska do USA môže klesnúť o 10 % po zavedení ciel

Rím 14. mája (TASR) - Vývoz z Talianska do USA môže klesnúť o 10 %, ak Washington potvrdí recipročné clá na dovoz z Európskej únie vo výške 20 %. Vyhlásil to v stredu minister priemyslu Adolfo Urso. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Podľa ministra, ak budú recipročné clá také, ako naznačili USA (20 %) a nezmenia sa, výskumné oddelenie ministerstva odhadlo, že taliansky export do Spojených štátov sa zníži o 10 %. V prípade, že by boli clá o polovicu nižšie, klesne taliansky export o 6,5 %, povedal Urso.



Minister pripomenul, že clá budú mať veľký vplyv na export áut a „veľmi významný vplyv aj na dodávateľský reťazec komponentov“.



Dodal, že to isté platí pre farmaceutické produkty, čo je veľmi dôležitý vývozný artikel Talianska. Americký prezident Donald Trump plánuje totiž vysoké clá na dovoz liekov v snahe dosiahnuť presun ich výroby do USA a tvrdo presadzuje opatrenia na zníženie cien liekov pre Američanov.