Vývoz živých zvierat do Turecka od 28. augusta obnovia

Bratislava 27. augusta (TASR) - Pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka sa s ohľadom na predpokladaný vývoj vonkajších teplôt na bulharsko-tureckej hranici ruší s účinnosťou od 28. augusta. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na webovej stránke.



Veterinári zdôraznili, že zrušenie pozastavenia vývozov živých zvierat do Turecka môže podľa aktuálnych predpovedí teplôt trvať do utorka 3. septembra 2024. "Po tomto termíne môže byť zákaz vývozu živých zvierat do Turecka opätovne obnovený," dodala veterinárna správa.