Vývozy z rozvojových krajín vzrástli na 69 mld.eur

Brusel 10. februára (TASR) - Vývozy z rozvojových krajín, ktoré využívajú osobitné colné preferencie v rámci Všeobecného systému preferencií EÚ (GSP), do Európskej únie dosiahli v roku 2018 nové maximum v hodnote 69 miliárd eur. Informovala o tom Európska komisia (EK).



Komisia zverejňuje správy o GSP každé dva roky. Podľa tej najnovšej, zverejnenej v pondelok, vývoz do Únie zo 71 krajín využívajúcich Všeobecný systém preferencií EÚ sa zvýšil takmer na 184 miliárd eur. Z toho takmer 69 miliárd eur bolo možné vďaka osobitným colným preferenciám.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrel pri tejto príležitosti uviedol, že EÚ prostredníctvom všeobecného systému preferencií podporuje rozvojové krajiny, aby rástli a napredovali udržateľným spôsobom, a to aj pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy. "Naše preferenčné obchodné tarify pomáhajú tisícom ľudí vymaniť sa z pásma chudoby, znižujú nerovnosti a prinášajú hospodársky rast," uviedol v správe pre médiá.



Podľa eurokomisára pre obchod Phila Hogana vďaka obchodným preferenciám EÚ dováža dvakrát toľko z najmenej rozvinutých krajín ako zvyšok sveta. Dodal, že táto schéma podporuje milióny pracovných miest v najchudobnejších krajinách sveta a slúži ako stimul pre iné krajiny, aby vykonávali opatrenia medzinárodných dohovorov o ľudských právach, pracovných právach, dobrej správe vecí verejných a životnom prostredí.



Všeobecný systém preferencií ruší dovozné clá na vývozy rozvojových krajín do EÚ. Vytvorením nových vývozných príležitostí pomáha týmto krajinám vyrovnať sa s chudobou a vytvárať pracovné miesta a zároveň rešpektovať zásady trvalo udržateľného rozvoja. Pondelňajšia správa EK napríklad naznačila, že vďaka GSP krajiny ako Srí Lanka, Mongolsko a Bolívia účinnejšie bojujú proti detskej práci.



