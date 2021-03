Vyzdvihnutie balíka popri nákupe potravín, Žabka prináša novinku

Bratislava 18. marca (OTS) - V dvoch prevádzkach spustila novú službu odberného miesta pre balíky DPD Pickup. Zákazníci si tak môžu vyzdvihnúť napríklad objednávku z e-shopu, a to všetko popri svojom každodennom rýchlom nákupe v Žabke.Potraviny Žabka rozširujú ponuku doplnkových služieb pre nakupujúcich. „,“ uviedol, generálny manažér Žabky na Slovensku.Novú službu, prevádzkovanú v spolupráci, Žabka spustila v prvých dvoch obchodoch, a to konkrétne v Bratislave na Mierovej ulici (polyfunkčný objekt Perla Ružinova) a v Trnave na Ulici L. van Beethovena (nákupné centrum Cassale). Už dnes plánuje Žabka rozšírenie inovatívnej novinky aj do ďalších obchodov. Celkovo prevádzkuje Žabka na Slovensku päť obchodov, z toho tri otvorila v krátkom čase jediného mesiaca – vo februári tohto roka: dva v srdci Bratislavy a jeden v Šamoríne.Vyzdvihnutie balíka v Žabke – objednaného napríklad z e-shopu – je jednoduché a praktické. Navyše, vďaka tomu, že prvé dva obchody Žabky fungujú aj ako odberné miesto DPD Pickup, zákazníci môžu využiť i možnosť podať vlastný balík.“ opisujezo Žabky.Žabka už v minulom roku úspešne spustila rýchlu donášku potravín prostredníctvom obľúbenej mobilnej aplikácie. Aj tento spôsob nákupu so Žabkou vyhľadáva čoraz viac zákazníkov. Aktuálne je služba Bolt Food dostupná v rámci troch obchodov Žabky – v Bratislave, a to konkrétne na Mierovej ul. v Ružinove a v srdci hlavného mesta na Špitálskej ul. a na Kamennom námestí. Zákazníkom sa táto služba osvedčila napríklad vtedy, keď si z rozličných dôvodov nestíhajú ísť k nám nakúpiť suroviny napríklad na rýchly obed či večeru.Záujemcovia, ktorí majú priestory pre predajne Žabka, alebo majú skúsenosti z oblasti maloobchodu či gastrosektora a chcú prevádzkovať Žabku, sa môžu hlásiť e-mailom: info.zabka@tesco.com