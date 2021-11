Vyzdvihnúť zásielky na výdajnom mieste je možné aj v čiernych okresoch

Bratislava 15. novembra (TASR) – Presun okresu do čiernej farby podľa aktuálneho COVID automatu a zatvorenie prevádzok sa netýka výdajných miest a doručovania poštových služieb. Zásielky nakupované na internete sú aj v týchto okresoch doručované bez obmedzení. Sfarbenie okresu do čiernej farby nemá vplyv na otvorenie a výdaj zásielok na výdajných miestach. Poukázala na to spoločnosť Packeta, doručovateľ zásielok na výdajné miesta.



Aktuálne platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR podľa spoločnosti zaraďuje výdajné miesta medzi výnimky. Čierna farba okresu tak podľa Alexandra Janča z Packety nemá vplyv na zásielky na výdajných miestach. "Výdajné miesta sú totiž označované ako miesta poštovej siete, ktoré poskytujú poštové služby na základe zmluvy," skonštatoval Jančo.



Vyhláška podľa neho hovorí, že výdajné miesto môže byť otvorené nielen pre výdaj zásielky, ale aj pre jej vrátenie či prípadnú reklamáciu. Packeta aktuálne hlási, že väčšina jej výdajných miest v čiernych okresoch funguje v štandardnom režime. Upozorňuje však, že otváracie hodiny môžu byť v ojedinelých prípadoch skrátené.