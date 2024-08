Význam benefitov nad rámec zdravotného poistenia neustále klesá

Bratislava 21. augusta (OTS) - Už päť rokov zisťuje názory poistencov na zdravotné poisťovne a benefity, ktoré ponúkajú. Online dotazník v tomto roku vyplnilo takmer 1 900 respondentov.Na základe výsledkov výskumov od roku 2020 dokáže Asisto.sk identifikovať dlhodobé trendy vývoja názorov poistencov na zdravotné poisťovne. Rovnako vníma zmenu názorov na benefity, ktoré ponúkajú poisťovne nad rámec zákona.Benefity sú stále najdôležitejším dôvodom na zmenu zdravotnej poisťovne, avšak ich význam má dlhodobo klesajúcu tendenciu. V roku 2020 boli benefity najdôležitejším dôvodom zmeny pre 38 % respondentov a v roku 2024 už iba pre 26 %. Dôvodom tohto trendu bude, že každá z poisťovní sa snaží rozširovať ponuku benefitov a výhod a zvyšovať ich atraktivitu. Preto poistenci pri rozhodovaní o zmene berú čoraz viac do úvahy aj iné dôvody, ako sú napríklad dobré skúsenosti známych a priateľov či snaha mať poistenú celú rodinu v jednej poisťovni.Približne polovica respondentov benefity aj reálne využíva. Tento stav sa nemení už niekoľko rokov. Sú tu však výrazné rozdiely medzi poisťovňami. Kým v poisťovniach VšZP a Union využíva aktívne benefity menej ako 50 %, tak pri poisťovni Dôvera to bolo viac ako 60 %. Poistenci Dôvery využívajú benefity aktívnejšie. Ako dôvod deklarovali jednoduché a rýchle vybavenie benefitu bez zbytočných podmienok.Od mája 2024 Ministerstvo zdravotníctva SR zrušilo tzv. zubný benefit, ktorý bol dlhodobo jeden z najvyužívanejších. Posledných 5 rokov sa vždy umiestňoval v TOP 3 obľúbenosti a využívala ho tretina poistencov. V aktuálnom prieskume Asisto.sk zisťovalo názor na zrušenie tohto benefitu. Viac ako polovica respondentov vníma tento krok negatívne. Viac ako dve tretiny poistencov považovali tento benefit za najdôležitejší.Kamenné pobočky stále zostávajú miestom kontaktu s poistencami. V roku 2024 deklarovalo v prieskume Asisto.sk návštevu pobočky 30 % respondentov. Ale nadpolovičná väčšina respondentov využíva na komunikáciu s poisťovňou online nástroje. Až 40 % poistencov uviedlo, že využíva na komunikáciu so svojou zdravotnou poisťovňou mobilnú aplikáciu, a 11 % elektronickú pobočku. To je spolu 51 %.Najaktívnejší pri využívaní online komunikácie sú poistenci Dôvery (46 % využíva mobilnú aplikáciu a 19 % elektronickú pobočku, spolu 65 %). Naopak, najmenej je to u VšZP (37 % využíva mobilnú aplikáciu a 7 % elektronickú pobočku, spolu 44 %), podobne aj UNION poistenci (38 % využíva mobilnú aplikáciu a 10 % elektronickú pobočku, spolu 48 %). Tým, že zdravotné poisťovne stále zdokonaľujú a vylepšujú tieto formy komunikácie so svojimi poistencami, až 85 % z nich je s nimi veľmi alebo čiastočne spokojných.V ponuke zdravotných poisťovní sa medzi benefitmi začali objavovať aj služby telemedicíny. Napríklad VšZP má po splnení určených podmienok platenú službu Dr.Nonstop. S lekárom sa môžete spojiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Služba je určená na odborné posúdenie zdravotného stavu alebo získanie ďalšieho názoru na zdravotný stav. Poisťovňa Dôvera ponúka pre svojich poistencov zadarmo aplikáciu na diagnostiku kožných ochorení alebo 3 online konzultácie na podporu duševného zdravia. V prieskume viac ako polovica respondentov uviedla, že by služby telemedicíny využili určite alebo pravdepodobne áno. Asisto.sk v aktuálnom výskume zistilo, že vnímanie zdravotnej poisťovne u poistencov sa mení. Z pozície inštitúcie, ktorá rieši primárne aktuálne problémy súvisiace so zdravotnými výkonmi, sa stáva partnerom pri ceste za zdravým životným štýlom. Až 75 % respondentov očakáva, že zdravotná poisťovňa ich bude pravidelne inšpirovať, či už formou poskytovania rád o zdraví, vzdelávaním, alebo rôznymi podujatiami zameranými na prevenciu.Vo výskume sa Asisto.sk zameralo aj na širšie vnímanie zdravia a vzťahu k zdravotnej poisťovni u poistencov. Zaujímavé sú odpovede respondentov na otázku, čo robia poistenci pre svoje zdravie. Pri odpovedi mohli vybrať viacero možností. Najvyššie percento z poistencov deklarovalo, že chodí na preventívne prehliadky (64 %), zdravo sa stravuje (39 %) a užíva výživové doplnky (35 %).Dlhodobo vo výskumoch Asisto.sk 9 – 10 % poistencov uviedlo, že uvažujú o zmene zdravotnej poisťovne. V tomto roku deklarovaný záujem o prepoistenie v prieskume prudko klesol na 5 %. Jedným z dôvodov môže byť aj zrušenie zubného benefitu, ktorý patril medzi najvyužívanejšie.Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť do 30. 9. 2024. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2025. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich webstránkach alebo v pobočkách. Portál Asisto.sk prináša poistencom ako pomôcku pre správne rozhodnutie objektívne a nezávislé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní.