Význam Číny pre nemecký export by sa mal v nasledujúcich rokoch znížiť

Berlín 20. apríla (TASR) - Význam Číny pre nemecký export by sa mohol v nasledujúcich rokoch znížiť. Dôvodom je, že nemeckí investori sú na čínskom trhu stále viac zastúpení prostredníctvom miestnej výroby, čo môže mať dosah aj na pracovné miesta v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V poslednej dekáde sa Čína stala pre Nemecko výrazne dôležitejšou lokalitou z pohľadu investícií aj výroby. V roku 2020 na Čínu pripadalo iba čosi menej ako 7 % celkového objemu nemeckých priamych investícií v zahraničí (PZI), uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnil vo štvrtok Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI).



Vláda v Pekingu navyše pracuje na dosiahnutí dlhodobého cieľa, ktorý je stať sa do roku 2049 najväčšou priemyselnou a technologickou mocnosťou na svete. Stratégia predpokladá postupné znižovanie závislosti od zahraničných, osobitne západných, technológií. Globálna ekonomika sa má na druhej strane stať závislejšou od čínskych technológií a čínskeho odbytového trhu. V praxi to predpokladá okrem iného cielené skupovanie zahraničných podnikov, viac domácich inovácií, ale aj väčšie posilnenie produkčných a vývojových aktivít zahraničných firiem priamo v Číne.



Výsledky nereprezentatívneho prieskumu medzi asi tridsiatkou nemeckých firiem so silným zastúpením v Číne ukázali, že presvedčivá väčšina z nich chce vývozy z Nemecka nahradiť miestnou produkciou.