Vyznamenania za prínos v sociálnej oblasti získalo 34 laureátov

Bratislava 22. mája (TASR) - Rezortné vyznamenania za prínos a mimoriadne zásluhy v sociálnej oblasti získalo 34 laureátov. Na štvrtkovom galavečere 16. ročníka Rezortných vyznamenaní odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho a štátneho tajomníka rezortu práce Mariána Valentoviča ocenenia v štyroch kategóriách. Tie zahŕňali ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaily.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ocenilo ďakovnými listami a medailami výnimočné výsledky v sociálnej oblasti a obetavý vklad jednotlivcov či skupín do rozvoja sociálnej práce a podieľaní sa na riešení životných situácií obyvateľov Slovenska. „Prišiel som osobne vzdať úctu tým, ktorí naozaj robia špičkovú prácu na svojich pozíciách, či je to Sociálna poisťovňa, ministerstvo práce, inšpektoráty práce, jednoducho bez týchto ľudí by náš sociálny systém skolaboval a ľudia by nemali dôchodky a sociálne dávky,“ povedal Pellegrini.



Vyznamenania si odniesli zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne (SP), Technickej inšpekcie či Inšpektorátu práce. Mnohí z ocenených laureátov sa dlhé roky venujú podľa MPSVR práci, ktorá si vyžaduje nielen vysokú odbornosť, ale najmä trpezlivosť a neustálu ochotu riešiť zložité životné situácie.



„Títo ľudia z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sú stelesnením služby štátu voči občanom. Je toho naozaj veľa, čo musia riešiť a prakticky sprevádzajú toho človeka od jeho narodenia až po smrť v každej zložitej životnej situácii, a preto si zaslúžia takýto rešpekt,“ doplnil Tomáš.



Zlatú medailu si prevzala napríklad Marta Školnová, ktorá stála pri vzniku SP, Ildikó Polačeková z MPSVR, ktorá toto ocenenie získala už druhýkrát po sebe za dlhoročný prínos v sociálnej oblasti, či generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Peter Ormandy. Strieborné ocenenie dostal spomedzi laureátov aj Ľuboš Izakovič z Technickej inšpekcie, aktuálne pôsobiaci ako inšpektor plynových zariadení, či Janette Trudmanová z SP, ktorá sa pričinila o elektronizáciu procesov v oblasti poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia.



Bronzovú medailu dostal napríklad Gabriel Balla z Inšpektorátu práce v Košiciach, ktorý sa podieľal na tvorbe legislatívnych návrhov a poskytovaní odborného poradenstva pre inšpektorov práce, alebo Peter Szabo z ÚPSVaR, kde pomáhal so zavádzaním nového zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ocenenie v podobe ďakovného listu si odniesol aj kolektív oddelenia pomoci v hmotnej núdzi v Humennom, ktorý počas zemetrasenia na východnom Slovensku spracoval viac ako 2500 žiadostí od ľudí postihnutých touto prírodnou katastrofou.