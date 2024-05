Vyznamenanie za výnimočnú prácu si odnieslo 33 laureátov

Bratislava 24. mája (TASR) - Vyznamenanie za mimoriadne zásluhy a spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti získalo 33 laureátov. Ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaily si z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) prevzali vo štvrtok (24. 5.) počas galavečera v historickej budove Národnej rady SR. V piatok o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Minister práce spolu so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom odovzdali rezortné vyznamenania v štyroch kategóriách. Ďakovnými listami a medailami prejavili vďaku a ocenili výnimočné činy, prínos a výsledky práce v oblasti zamestnanosti, bezpečnosti pri práci, sociálnych vecí a podpory rodiny.



"Na rezorte práce nás pracuje spolu 18.600 kolegýň a kolegov. To čo nás všetkých spája, je naša obetavosť, oddanosť, láskavosť a snaha pomôcť druhým. Práca každého jedného z nás má zmysel a ja vám za to, ako k nej pristupujete, úprimne ďakujem," uviedol Tomáš.



Rezortné vyznamenanie si odniesli zamestnanci, ktorí v rezorte odpracovali takmer celý svoj kariérny život. Ocenenie získali aj pracovníci, ktorí svojím mimoriadnym úsilím prispeli k rozvoju politík, ako aj k riešeniu zložitých životných situácií občanov, informoval rezort práce.



Ocenení boli nielen zamestnanci ministerstva práce, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne či z inšpektorátov práce. Zlatú medailu si prevzal aj realizačný tím jednotného výberu poistného zo Sociálnej poisťovne.