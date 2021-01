Významní akcionári HSBC žiadajú zníženie úverov pre fosílne palivá

Londýn 10. januára (TASR) - Významní akcionári britskej bankovej skupiny HSBC žiadajú tvrdší záväzok na zníženie úverov súvisiacich s fosílnymi palivami a uvedenie klimatických "ambícií" do základných cieľov banky.



Investori spravujúci aktíva v celkovej hodnote 2,4 bilióna USD (1,96 bilióna eur) predložili rezolúciu, o ktorej sa bude hlasovať na nadchádzajúcom valnom zhromaždení. Reagujú tak na oznámenie HSBC z októbra minulého roka, že chce prispieť k dosiahnutiu nulových emisií oxidu uhličitého do roka 2050. Tento prísľub však vyvolal kritiku, že neznamená zrušenie úverov pre firmy z oblasti fosílnych palív vrátane celého radu klientov zo sektora uhoľnej ťažby.



"HSBC si stanovila jasný záväzok k riešeniu klimatických zmien, čo je v súlade s našou jasnou ambíciou upraviť financovanie pre naše celé podnikové portfólio na čistú nulu do roka 2050 alebo skôr," povedal hovorca pre agentúru Reuters.



Skupina investorov pod vedením skupiny ShareAction však žiada, aby banka išla ešte o krok ďalej. "HSBC ako najväčšia európska banka a druhý najväčší poskytovateľ financovania fosílnych palív má jedinečnú šancu stáť v čele sektora finančných služieb pri plnení cieľov súvisiacich s Parížskou dohodou, čo je viac než len obyčajné ambície," tvrdí Jason Mitchell z Man Group.



Investori žiadajú, aby HSBC stanovila krátko- a dlhodobé ciele, ktoré sú v súlade s cieľmi Parížskej klimatickej dohody. Tie hovoria o obmedzení globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnymi normami z polovice minulého storočia.



Medzi podporovateľov rezolúcie patria britský investičný fond Man Group, švédska poisťovňa Folksam, britský investor Brunel Pension Partnership a 117 jednotlivcov. Rezolúciu musí na aprílovom valnom zhromaždení schváliť 75 % akcionárov s hlasovacím právom.



Ide už o druhú rezolúciu pre britskú banku. ShareAction vydalo podobnú rezolúciu pre Barclays v máji minulého roka, ktorú však schválilo len 24 % akcionárov s hlasovacím právom.



(1 EUR = 1,2250 USD)