Výzva MH z plánu obnovy podľa asociácie bioplynový sektor nezachráni

Bratislava 9. decembra (TASR) – Schválenie novely zákona o energetike znamená pre 80 % bioplynových staníc utlmenie alebo ukončenie výroby. V piatok to uviedla Slovenská bioplynová asociácia, podľa ktorej ani výzva na modernizáciu bioplynových staníc v celkovej hodnote desať miliónov eur zverejnená Ministerstvom hospodárstva (MH) SR sektor nezachráni.



Schválená novela zákona v kombinácii s historicky nastavenom spôsobe cenovej regulácie podľa bioplynovej asociácie zapríčiní, že ostane len veľmi málo bioplynových staníc, ktoré by sa do tejto výzvy mohli zapojiť. "Pri neznámych parametroch 2. časti výzvy, zameranej na transformáciu na biometán, je ťažké rozhodnúť sa, do ktorej časti sa má výrobca zapojiť, keďže si z nich môže vybrať iba jednu," uviedla asociácia. Prvú výzvu na modernizáciu bioplynových staníc alebo na transformáciu staníc na biometánové MH zrušilo koncom novembra. Nová výzva sa týka iba modernizácie.



Asociácia pripomenula, že aktuálna výzva ráta s maximálnou podporou na jeden projekt vo výške jeden milión eur, pričom intenzita pomoci je v Bratislavskom kraji maximálne 45 %, a v ostatných krajoch maximálne 60 %. "V praxi to znamená, že ak sa chcú už teraz zadlžené a utlmené bioplynové stanice modernizovať, musia si nabrať ďalšie úvery, ktoré im banka po schválení zákona v žiadnom prípade neposkytne, keďže nevedia preukázať ani malú ziskovosť. Navyše veľa z nich spĺňa definíciu podniku v ťažkostiach, čo ich priamo vylučuje z výzvy," upozornil predseda bioplynovej asociácie Vladimír Šošovička.



Z údajov asociácie podľa neho vyplýva, že 51 % dotknutých bioplynových staníc plánuje znížiť svoju výrobu na polovičný alebo nižší výkon. Ďalších 26 % uvažuje o zakonzervovaní bioplynovej stanice, čo je prakticky núdzové zastavenie výroby a 23 % uvádza, že svoje prevádzky ukončí už natrvalo.



Aj keď je výzva MH podľa asociácie vítaným signálom o snahu rozvíjať sektor, pre bioplynové stanice je dôležité, aby ministerstvo zosúladilo kroky s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a nastavilo legislatívu a nízke výkupné ceny spôsobom, ktorý bude podporovať zapojenie do týchto výziev. "Náklady na palivo pre bioplynové stanice sa nemôžu porovnávať s nákladmi iných zdrojov obnoviteľnej energie. Je to cena za benefity pre životné prostredie a udržateľné hospodárstvo, ktorých bioplynové stanice prinášajú hneď niekoľko. V aktuálnych podmienkach však prevláda pesimizmus a nechuť investovať do bioplynového odvetvia," dodal Šošovička.