Výzva na kotlovú dotáciu je naďalej otvorená

Bratislava 7. augusta (TASR) - Výzvu na kotlovú dotáciu má Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR naďalej otvorenú. Uchádzači môžu predkladať projekty, ktorými zabezpečia domácnostiam výmenu starých kotlov na tuhé palivo za nízkoemisné. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie envirorezortu.



Do štvrtku (6. 8.) evidovalo ministerstvo jednu žiadosť. Predkladateľ však na základe výzvy svoju žiadosť nedoplnil. "Z toho dôvodu bolo konanie zastavené a žiadosť vyradená," hovorí tlačový odbor. Pripomína, že žiadosti môžu predkladať štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a vyššie územné celky. Tie budú následne domácnostiam poskytovať dotácie na výmenu kotlov na drevo či uhlie za kotly na zemný plyn.



Výzvu na 35 miliónov eur vyhlásil minulý rok exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Súčasný minister Ján Budaj (OĽaNO) chcel súťaž na dodávateľa kotlov zrušiť. Dotáciu považoval za predvolebné gesto.



Predpokladalo sa, že prvé výmeny kotlov by sa mohli realizovať tento rok v lete. Občan by sa musel preukázať, že používal kotol na tuhé palivo a prípadne ho zlikvidoval. Na jednu domácnosť by bol poskytnutý príspevok 3000 eur. Výmena kotlov súvisí s kvalitou ovzdušia. Spaľovanie tuhého paliva podľa ministerstva predstavuje pre ovzdušie veľkú záťaž.