Výzva na výnimočnú pomoc poľnohospodárom je predĺžená do 20. júla

Bratislava 15. júla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vypočula poľnohospodárov a dáva im viac času na podanie žiadostí o výnimočnú pomoc. Pôvodne o ňu mohli žiadať od 30. júna do piatka 15. júla.



Ako ďalej informovala PPA, predĺžením lehoty môžu posielať žiadosti až do 20. júla 2022. Aktuálne PPA prijala 1307 žiadostí a po ich vyhodnotení bude výnimočná pomoc vyplatená do 30. septembra 2022.



Slovenskí poľnohospodári majú možnosť získať výnimočnú pomoc na zmiernenie dosahov po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií.