Výzvu na obnovu pamiatok ukončila vláda skôr, ďalšia bude v septembri

Bratislava 3. augusta (TASR) - Bývalá vláda zaviedla do plánu obnovy v komponente 2 iniciatívu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Výzva mala byť otvorená do decembra 2024, no vláda ju ukončila tento rok na konci júla. Bol o ňu vysoký záujem, no podobná výzva bude vyhlásená aj z Programu Slovensko v septembri. TASR o tom informovala vedúca komunikačného oddelenia sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Barbora Belovická.



"Vzhľadom na veľký dopyt bude podobná výzva vyhlásená aj z Programu Slovensko, teda z nového programového obdobia eurofondov, už v septembri. O jej konkrétnych podmienkach už niekoľko týždňov rokuje podpredsedníčka vlády, ministerstvo dopravy a ministerstvo investícií," uviedla Belovická.



Výzva bola priebežne upravená na základe spätnej väzby zo strany samospráv, čím sa zatraktívnila pre potenciálnych žiadateľov a vygenerovala väčší záujem. Pôvodná alokácia bola z dôvodu vysokého záujmu tiež navýšená, a to o ďalších 60 miliónov eur na finálnych 180 miliónov eur.



Skoršie ukončenie výzvy kritizovala vo štvrtok predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Uviedla, že obce a mestá si začali chystať projekty, a práve pre historické budovy sú tieto projekty časovo aj finančne náročné. Viacerí starostovia sa podľa Remišovej sťažovali, že prídu o desiatky tisíc eur, ktoré vynaložili na projektovú dokumentáciu.



Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik sa na štvrtkovej tlačovej konferencii vyjadril, že skrátenie výzvy vyvolalo nervozitu. Ministerstvo dopravy aj Úrad vlády SR však podľa neho rýchlo reagovali a spolu s viac ako 140 obcami a mestami viedli online konferenciu.



"Budeme zdvorilo prosiť, aby sa po nenaplnení iných komponentov z plánu obnovy a odolnosti vláda vrátila k tejto výzve a opäť ju otvorila s touto tematikou. Obce a mestá, ktoré majú investičný dlh, sa o tieto prostriedky uchádzajú, a keď je dobre nastavená výzva, tak je záujem väčší," dodal Božik.