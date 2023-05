Výzvu na odklad pravidiel EÚ o pôvode podporili ďalšie automobilky

Londýn 18. mája (TASR) - Po skupine Stellantis vyzývajú ďalšie automobilky spolu s nemeckým združením automobilového priemyslu VDA na opätovné prerokovanie obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Varujú, že pripravované zmeny tzv. pravidiel o pôvode môžu viesť k výraznému zdraženiu a strate konkurencieschopnosti, napríklad voči ázijským výrobcom. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a DPA.



Britský premiér Rishi Sunak vo štvrtok uviedol, že jeho vláda vedie v tejto záležitosti rokovania s Bruselom. Podľa britského spravodajského portálu inews však Európska komisia (EK) nemá záujem znova otvárať dohodu o brexite a pripúšťa iba "technické úpravy".



"Pravidlá o pôvode vozidiel poháňaných batériami v dohode o obchode a spolupráci by sa mali rýchlo prispôsobiť reálnym podmienkam, respektíve vývoju v oblasti európskych kapacít pre výrobu batérií," uviedlo združenie VDA. Ako prvý krok považuje za potrebné predĺžiť súčasné pravidlá do konca roka 2026.



Podľa nových pravidiel EÚ by od budúceho roka malo mať najmenej 45 % hodnoty elektrických áut pôvod v Británii alebo EÚ, aby sa tieto vozidlá mohli naďalej vyvážať bez ciel.



Skupina Stellantis, pod ktorú patria značky Vauxhall, Peugeot, Citroën a Fiat, v stredu (17. 5.) varovala, že bez predĺženia súčasného režimu bude možno prinútená zatvoriť svoj závod v britskom meste Ellesmore Port. K jej výzve sa pripojili aj spoločnosti Ford a Jaguar Land Rover, ktorá je najväčším zamestnávateľom v britskom automobilovom priemysle.



Ford uviedol, že zmena pravidiel o pôvode prinesie nezmyselné náklady pre zákazníkov, ktorí chcú byť šetrní k životnému prostrediu. Jaguar označil časový plán zavádzania zmien za nerealistický a kontraproduktívny.