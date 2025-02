Výzvy, aby štáty OPEC znížili ceny ropy, sú podľa Ruska neprijateľné

Moskva 3. februára (TASR) - Rusko považuje za neprijateľnú snahu novej americkej administratívy prevziať časť trhu s ropou netrhovým spôsobom, a to aj prostredníctvom zníženia cien komodity. Uviedol to podpredseda ruskej vlády Alexander Novak, ktorý v pondelok vystúpil na zasadnutí ministerského výboru zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci združení v aliancii známej ako OPEC+ predtým v pondelok potvrdili plány na postupné zvyšovanie produkcie od apríla. Výzvy americkej administratívy, aby štáty OPEC znížili ceny ropy, v podstate znamenajú snahu získať pre seba nekonkurenčným spôsobom časť trhu, povedal Novak po zasadnutí spoločného ministerského monitorovacieho výboru OPEC+.



"Sme presvedčení, že v súčasnej situácii musíme, samozrejme, zostať plne oddaní našej dohode, zásadám dohody OPEC+. Pokusy o umelé a nespravodlivé zasahovanie do mechanizmov fungovania globálneho trhu s ropou sú absolútne neprijateľné," zdôraznil ruský vicepremiér.



Americký prezident Donald Trump krátko po nástupe do funkcie uviedol, že jeho krajina plánuje zvýšiť domácu ťažbu ropy. Vyhlásil tiež, že Washington bude tlačiť na Saudskú Arábiu a OPEC, aby znížili ceny ropy, a to aj s cieľom vyvinúť tlak na Rusko, ktoré je členom OPEC+.



Krajiny OPEC+ sa v pondelok dohodli, že v súlade so záväzkom z 5. decembra predĺžia dobrovoľné zníženie ťažby o 2,2 milióna barelov denne (bpd) do konca prvého štvrťroka 2025. Produkčné škrty plánujú postupne ukončiť do septembra 2026. Ďalšie zasadnutie ministerského monitorovacieho výboru sa uskutoční 5. apríla. Aliancia OPEC v snahe stabilizovať trh od roku 2022 znížila produkciu o 5,85 milióna bpd alebo približne o 5,7 % celosvetovej ponuky.