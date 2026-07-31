< sekcia Ekonomika
Vyzývajú na opatrnosť: Lesy SR evidujú zvýšený počet požiarov
Aktuálna hydrometeorologická situácia výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiarov.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Lesy SR evidujú v posledných dňoch zvýšený počet lesných požiarov na viacerých miestach Slovenska. Ich rozsah sa pohybuje od menších po požiare s rozlohou viac ako jeden hektár. Lesy SR preto vyzývajú verejnosť na zodpovednosť a na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Zároveň zavádzajú sprísnené preventívne opatrenia.
„Príčinou vzniku požiarov je vo viacerých prípadoch ľudský faktor, najmä nedostatočne uhasené ohniská alebo nezodpovedné správanie návštevníkov lesa,“ konštatuje štátny podnik s tým, že v niektorých prípadoch došlo k poškodeniu významnej časti mladých aj starších porastov.
Aktuálna hydrometeorologická situácia výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiarov. Relatívne nasýtenie pôdy totiž dosahuje na viacerých miestach len desať až 30 percent, lokálne aj pod desať percent. Deficit pôdnej vlahy sa pohybuje od -5 do -80 mm. „Tieto podmienky spôsobujú, že vegetácia je extrémne suchá a náchylná na vznietenie, pričom požiare sa môžu šíriť veľmi rýchlo a nekontrolovateľne,“ zdôrazňujú štátne lesy.
Lesy SR v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) a Hasičským a záchranným zborom (HaZZ) reagujú na situáciu posilneným monitoringom, pravidelnými obchôdzkami v teréne a využívaním moderných technológií na včasnú detekciu požiarov. Zvýšenú pozornosť venujú najrizikovejším lokalitám, kontrole prístupových ciest a dostupnosti vodných zdrojov.
Zároveň však návštevníkov lesov vyzývajú, aby počas suchého obdobia dodržiavali základné pravidlá správania. Nemali by zakladať oheň, nemali by používať grily ani variče a v lese by nemali fajčiť ani odhadzovať nedopalky. Rovnako by nemali zaparkovať autá na suchom trávnatom podklade. Je tiež potrebné dodržiavať zákazové značky a pokyny lesnej stráže. V prípade spozorovania dymu alebo ohňa treba okamžite volať linky 150 alebo 112.
„Príčinou vzniku požiarov je vo viacerých prípadoch ľudský faktor, najmä nedostatočne uhasené ohniská alebo nezodpovedné správanie návštevníkov lesa,“ konštatuje štátny podnik s tým, že v niektorých prípadoch došlo k poškodeniu významnej časti mladých aj starších porastov.
Aktuálna hydrometeorologická situácia výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiarov. Relatívne nasýtenie pôdy totiž dosahuje na viacerých miestach len desať až 30 percent, lokálne aj pod desať percent. Deficit pôdnej vlahy sa pohybuje od -5 do -80 mm. „Tieto podmienky spôsobujú, že vegetácia je extrémne suchá a náchylná na vznietenie, pričom požiare sa môžu šíriť veľmi rýchlo a nekontrolovateľne,“ zdôrazňujú štátne lesy.
Lesy SR v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) a Hasičským a záchranným zborom (HaZZ) reagujú na situáciu posilneným monitoringom, pravidelnými obchôdzkami v teréne a využívaním moderných technológií na včasnú detekciu požiarov. Zvýšenú pozornosť venujú najrizikovejším lokalitám, kontrole prístupových ciest a dostupnosti vodných zdrojov.
Zároveň však návštevníkov lesov vyzývajú, aby počas suchého obdobia dodržiavali základné pravidlá správania. Nemali by zakladať oheň, nemali by používať grily ani variče a v lese by nemali fajčiť ani odhadzovať nedopalky. Rovnako by nemali zaparkovať autá na suchom trávnatom podklade. Je tiež potrebné dodržiavať zákazové značky a pokyny lesnej stráže. V prípade spozorovania dymu alebo ohňa treba okamžite volať linky 150 alebo 112.