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< sekcia Ekonomika

Vyzývajú na opatrnosť: Lesy SR evidujú zvýšený počet požiarov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Aktuálna hydrometeorologická situácia výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiarov.

Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Lesy SR evidujú v posledných dňoch zvýšený počet lesných požiarov na viacerých miestach Slovenska. Ich rozsah sa pohybuje od menších po požiare s rozlohou viac ako jeden hektár. Lesy SR preto vyzývajú verejnosť na zodpovednosť a na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Zároveň zavádzajú sprísnené preventívne opatrenia.

„Príčinou vzniku požiarov je vo viacerých prípadoch ľudský faktor, najmä nedostatočne uhasené ohniská alebo nezodpovedné správanie návštevníkov lesa,“ konštatuje štátny podnik s tým, že v niektorých prípadoch došlo k poškodeniu významnej časti mladých aj starších porastov.

Aktuálna hydrometeorologická situácia výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia požiarov. Relatívne nasýtenie pôdy totiž dosahuje na viacerých miestach len desať až 30 percent, lokálne aj pod desať percent. Deficit pôdnej vlahy sa pohybuje od -5 do -80 mm. „Tieto podmienky spôsobujú, že vegetácia je extrémne suchá a náchylná na vznietenie, pričom požiare sa môžu šíriť veľmi rýchlo a nekontrolovateľne,“ zdôrazňujú štátne lesy.

Lesy SR v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) a Hasičským a záchranným zborom (HaZZ) reagujú na situáciu posilneným monitoringom, pravidelnými obchôdzkami v teréne a využívaním moderných technológií na včasnú detekciu požiarov. Zvýšenú pozornosť venujú najrizikovejším lokalitám, kontrole prístupových ciest a dostupnosti vodných zdrojov.

Zároveň však návštevníkov lesov vyzývajú, aby počas suchého obdobia dodržiavali základné pravidlá správania. Nemali by zakladať oheň, nemali by používať grily ani variče a v lese by nemali fajčiť ani odhadzovať nedopalky. Rovnako by nemali zaparkovať autá na suchom trávnatom podklade. Je tiež potrebné dodržiavať zákazové značky a pokyny lesnej stráže. V prípade spozorovania dymu alebo ohňa treba okamžite volať linky 150 alebo 112.
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