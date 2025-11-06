< sekcia Ekonomika
Vzácne zeminy na svetovom trhu v 3. štvrťroku zdraželi o 8,2 %
Autor TASR
Mníchov 6. novembra (TASR) - Čínske exportné obmedzenia v treťom štvrťroku viedli k ďalšiemu zdraženiu vzácnych zemín na svetovom trhu. Ceny 17 kovov v dolárovom vyjadrení v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi vzrástli o 8,2 % po tom, čo sa v druhom štvrťroku zvýšili o 8,9 %. Údaje zverejnil vo štvrtok Zväz bavorského priemyslu (vbw) vo svojom mesačnom indexe komoditných cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Naliehavo potrebujeme znížiť našu závislosť, najmä od Číny,“ uviedol výkonný riaditeľ vbw Bertram Brossardt. Na jar Peking pôvodne zaviedol kontrolu vývozu siedmich prvkov vzácnych zemín ako odvetu za clá, ktorými hrozil americký prezident Donald Trump, a v októbri túto kontrolu ešte sprísnil. Čínske vedenie síce po stretnutí prezidenta Si Ťin-pchinga s Trumpom koncom októbra pozastavilo kontrolu vývozu, obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami sa však zatiaľ nepodarilo uzavrieť.
Prvky vzácnych zemín sú kľúčové pre výrobu elektronických súčiastok a magnetov v najrôznejších odvetviach vrátane elektronického, automobilového a obranného priemyslu. Podľa rôznych odhadov Čína zodpovedá za viac ako 90 % globálnej produkcie spracovaných kovov vzácnych zemín a magnetov.
