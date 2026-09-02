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Vzájomné útoky medzi USA a Iránom viedli k ďalšiemu zdraženiu ropy
Obavy z narušenia dodávok z Blízkeho východu sa zintenzívnili po tom, ako USA a Irán na seba navzájom v noci útočili, čo zmarilo nádeje na rýchle uvoľnenie napätia.
Autor TASR
Singapur 2. septembra (TASR) - Ceny ropy v úvode stredajšieho obchodovania opäť vzrástli. Obavy z narušenia dodávok z Blízkeho východu sa zintenzívnili po tom, ako USA a Irán na seba navzájom v noci útočili, čo zmarilo nádeje na rýchle uvoľnenie napätia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.18 h SELČ 95,38 USD (82,30 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 0,73 USD (0,77 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 90,59 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 0,37 USD, čiže o 0,41 %.
USA uviedli, že cez noc podnikli sériu leteckých útokov na ciele v Iráne. Zbor islamských revolučných gárd vyhlásil, že útoky zo strany USA obmedzia dopravu cez Hormuzský prieliv, čiže po dôležitej vodnej ceste, ktorou sa pred konfliktom prepravovala približne pätina celosvetovo spotrebovanej ropy. Ide o najzávažnejšiu eskaláciu konfliktu medzi oboma krajinami za posledné týždne.
„Vývoj v ostatných dňoch opäť upriamil pozornosť na riziká pre dodávky ropy z regiónu... Napriek patovej situácii medzi USA a Iránom vidíme tok ropy cez Hormuzský prieliv, ale rastúce napätie prepravu jednoznačne ohrozuje,“ uviedli analytici banky ING.
(1 EUR = 1,159 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.18 h SELČ 95,38 USD (82,30 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 0,73 USD (0,77 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 90,59 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o 0,37 USD, čiže o 0,41 %.
USA uviedli, že cez noc podnikli sériu leteckých útokov na ciele v Iráne. Zbor islamských revolučných gárd vyhlásil, že útoky zo strany USA obmedzia dopravu cez Hormuzský prieliv, čiže po dôležitej vodnej ceste, ktorou sa pred konfliktom prepravovala približne pätina celosvetovo spotrebovanej ropy. Ide o najzávažnejšiu eskaláciu konfliktu medzi oboma krajinami za posledné týždne.
„Vývoj v ostatných dňoch opäť upriamil pozornosť na riziká pre dodávky ropy z regiónu... Napriek patovej situácii medzi USA a Iránom vidíme tok ropy cez Hormuzský prieliv, ale rastúce napätie prepravu jednoznačne ohrozuje,“ uviedli analytici banky ING.
(1 EUR = 1,159 USD)