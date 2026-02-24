Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vzájomný nemecko-francúzsky obchod sa vlani zväčšil o 2 %

Na archívnej snímke z 19. mája 2023 vývoj indexu DAX na grafe na burze vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/DPA

Približne 3000 nemeckých podnikov zamestnáva vo Francúzsku zhruba 350.000 ľudí. Zároveň 2600 francúzskych spoločností zamestnáva v Nemecku približne 330.000 ľudí.

Autor TASR
Paríž 24. februára (TASR) - Najviac tovarov na francúzsky trh v minulom roku vyviezlo Nemecko, a to v hodnote 118 miliárd eur. Francúzsko na nemecký trh exportovalo tovary za 69 miliárd eur. Uviedla to v utorok v Paríži Francúzsko-nemecká priemyselná a obchodná komora. Pre Nemecko bolo Francúzsko v minulom roku druhým najdôležitejším exportným trhom po Spojených štátoch amerických. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Vzájomný obchod medzi Francúzskom a Nemeckom sa vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 2 %. Z hľadiska tvorby pracovných miest nemecké spoločnosti zostali vo Francúzsku v minulom roku druhými najdôležitejšími zahraničnými investormi po amerických firmách. Z hľadiska počtu investičných projektov však boli Nemci na prvom mieste pred Američanmi.

Približne 3000 nemeckých podnikov zamestnáva vo Francúzsku zhruba 350.000 ľudí. Zároveň 2600 francúzskych spoločností zamestnáva v Nemecku približne 330.000 ľudí.
