Vzájomný obchod členských štátov BRICS dosiahol hodnotu 1 milión USD

Moskva 26. júna (TASR) - Vzájomný obchod členských štátov zoskupenia BRICS dosiahol hodnotu jeden bilión amerických dolárov (862 miliónov eur), vyhlásil vo štvrtok Kirill Dmitrijev, vyslanec ruského prezidenta pre hospodársku spoluprácu so zahraničím a výkonný riaditeľ Ruského fondu priamych investícií (RDIF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Ide o významný míľnik, ktorý potvrdzuje posilnenie hospodárskych väzieb a rastúcu úlohu združenia pri formovaní novej architektúry globálnej ekonomiky. Pokračujeme v posilňovaní obchodných väzieb, a to aj prostredníctvom podnikateľskej rady BRICS, ako to požadoval ruský prezident Vladimir Putin,“ napísal Dmitrijev na sociálnej sieti Telegram.



Na plenárnom zasadnutí Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra vyzval Putin partnerské krajiny vrátane členov BRICS na vytvorenie nového modelu globálneho rastu, ktorý má nahradiť staré mechanizmy z éry globalizácie a dominancie Západu, uviedla agentúra TASS.



História skupiny BRICS siaha do roku 2006. Jej názov je odvodený od začiatočných písmen zakladajúcich členských krajín Brazílie, Ruska, Indie a Číny, ku ktorým sa v roku 2011 pripojila Juhoafrická republika. Začiatkom roka 2024 sa zoskupenie rozšírilo o Irán, Etiópiu, Egypt a Spojené arabské emiráty, tento rok v januári sa pridala Indonézia.



(1 EUR = 1,1598 USD)