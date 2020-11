Vznik informačného systému sociálnych služieb sa odloží na rok 2022

Bratislava 25. novembra (TASR) - Zavedenie jednotného systému zberu údajov o sociálnych službách sa odloží o jeden rok. Namiesto spustenia od 1. januára budúceho roka by mal začať fungovať od 1. januára 2022. Jeho správcom bude ministerstvo práce. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú do parlamentu predložila koaličná poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina). Parlament návrh v stredu definitívne schválil.



Vytvorenie právnych podmienok pre vznik nového informačného systému schválila ešte predchádzajúca vláda v septembri minulého roka. Zámerom bolo, aby sa skvalitnil zber údajov z tejto oblasti, čo malo následne prispieť k skvalitneniu procesu strednodobého plánovania rozvoja sociálnych služieb a s nimi súvisiaceho spolufinancovania.



Jeho spustenie sa však posúva. "Dôvodom je skutočnosť, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách, pričom je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy, najmä v oblasti posudzovania odkázanosti na pomoc a financovania pomoci pre odkázanú osobu, budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme," uvádza sa v dôvodovej správe k novele.



Predkladateľka zároveň upozornila, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravuje zásadné zmeny vo fungovaní štátnych informačných systémov. "Preto je nevyhnutné účinnosť informačného systému odsunúť s cieľom prehodnotenia jeho obsahu, s prihliadnutím na zámery vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády, ako aj s cieľom prípadného získania výhodnejších cenových ponúk pre štát pre zákazku na tvorbu tohto informačného systému," konštatuje dôvodová správa.