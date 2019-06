Vznikla nezisková platforma s cieľom budovania inovatívneho ekosystému

FutureNow bola založená a rozvíjaná dvomi lídrami inovatívneho ekosystému v strednej a východnej Európe - HubHub a CIVITTA Slovakia (v minulosti Neulogy).

Bratislava 18. júna (TASR) - FutureNow sa po deviatich rokoch budovania ekosystému a prepájania startupov, investorov a privátneho sektora mení na neziskovú platformu FTRNW. Značka, ktorá vyrástla na lokálnej súťaži StartupAwards a konferencii FutureNow Conference, rozširuje svoj regionálny záber, cieľové skupiny a portfólio produktov.



"Naším cieľom je budovať inovatívny ekosystém v regióne strednej a východnej Európy. Budeme sa spájať s partnermi a inými platformami, ktoré majú rovnaký cieľ. Chceme urobiť zo Slovenska krajinu, kde inovácie nielen vznikajú, ale šíria sa z nej do celého sveta," povedala Janka Bargerová zo spoločnosti Global Head of FTRNW na utorkovom stretnutí v Bratislave.



Zároveň ohlásila inovovaný produkt FTRNW Awards. Ide o 9. ročník startupovej súťaže pre mladé inovatívne firmy z regiónu strednej a východnej Európy, ktorá im prináša prístup k investorom, publicite a kontaktom. Tento rok je novinkou, že v septembri sa budú v spolupráci s pobočkami HubHub konať regionálne kolá Awards v Bratislave, Prahe, Budapešti a Varšave. Exkluzívnou súčasťou Awards ostáva trojdňový akcelerátor - FTRNW Bootcamp, na ktorom porota vyberie šesť najlepších startupov z regiónu strednej a východnej Európy, ktoré postúpia do Grand Finale. Do súťaže sa môžu startupy registrovať od utorka.



FTRNW je nezisková platforma, ktorej cieľom je budovanie inovatívneho ekosystému v regióne strednej a východnej Európy. FutureNow bola založená a rozvíjaná dvomi lídrami inovatívneho ekosystému v strednej a východnej Európe - HubHub a CIVITTA Slovakia (v minulosti Neulogy). HubHub, zakladajúci partner FTRNW, je coworkingové centrum v rôznych krajinách Európy. Koncentruje komunitu ľudí, ktorá je pripravená podeliť sa o úspech, a to s jediným cieľom – nikdy neprestať rásť. Zo vzájomnej blízkosti ťažia startupová komunita a úspešné slovenské a zahraničné firmy, keďže prepájaním vzniká priestor na spoluprácu a vznik nových ideí či obchodných príležitostí.