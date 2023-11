Vznikla platforma ESG KLUB; chce vzdelávať a prepájať cez tému ESG

Bratislava 29. novembra (TASR) - Koncom novembra vznikla v Bratislave podnikateľská platforma ESG KLUB, orientovaná na problematiku ESG (Environmental-Social-Governance, resp. environmentálne, sociálne a riadiace štandardy, pozn. TASR). Platforma funguje na princípe obchodnej komory a dáva si za cieľ vzdelávať, inšpirovať a prepájať firmy so záujmom o udržateľné podnikanie, informovala v stredu.



"Na Slovensku je veľa firiem, ktoré sa prirodzene snažia o udržateľnosť. No zároveň si kladú množstvo otázok vrátane implementácie princípov ESG do vlastného podnikania. Preto sme sa rozhodli vytvoriť prirodzený priestor, kde sa tieto firmy budú systematicky vzdelávať, inšpirovať a prepájať," povedal Daniel Rabina, spoluzakladateľ platformy.



ESG KLUB podľa Rabinu vzniká v čase, keď Európsky parlament schválil finálne znenie vykazovacích štandardov o udržateľnosti (ESRS), ktoré pre mnohé firmy začnú záväzne platiť už budúci rok. Plnenie cieľov ESG v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov sa zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou dlhodobej stratégie firiem. Podľa pravidelného prieskumu KPMG 2023 CEO OUTLOOK to potvrdzuje 69 % generálnych riaditeľov, ktorí zakotvili ESG do svojho podnikania z dôvodu predpokladanej výnosnosti.



"Slovenské firmy sú často súčasťou dodávateľských reťazcov veľkých nadnárodných koncernov. Podceňovanie ESG princípov by ich mohlo okrem iného už v krátkom čase výrazne znevýhodňovať oproti firmám z iných krajín. Bohužiaľ, Slovensko v strategickom rozvoji udržateľnosti podnikania mešká. Vytvorením ESG KLUBU chceme akcelerovať záujem podnikateľov o túto tému a zároveň otvorene poukázať na to, že nejde o prekážku, ale o veľkú príležitosť pre ich biznis," doplnil Rabina.



ESG princípy zohľadňujú vplyv firmy na životné prostredie a jej spoločenskú zodpovednosť voči zamestnancom, zákazníkom a blízkym komunitám. ESG nadväzuje na celý rad európskych politík a smerníc, ktoré vychádzajú z Európskej zelenej dohody (European Green Deal).