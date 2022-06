Vznikla prvá reklamná agentúra zameraná na skupinu ľudí nad 50 rokov

O agentúre Silwer, s.r.o.

Sme prvá reklamná agentúra na Slovensku, zameraná na cieľovú skupinu 50+. Túto najbonitnejšiu cieľovú skupinu sme detailne zmapovali vo vlastných marketingových výskumoch, pripravili sme jej marketingovú segmentáciu a máme sedem kľúčov na jej efektívne oslovenie. Sami seba nazývame „antiaging fighters“ a bojujeme za marketingovú inklúziu generácie 50+. Rúcame predsudky a stereotypy o nás starších.

Bratislava 8. júna (OTS) - Všetci štyria majú cez päťdesiat a v reklamnej branži si odslúžili takmer 30 rokov. Generácii 50+ rozumejú aj vďaka viacerým vlastným marketingovým výskumom. Dnes oznamujú vznik plnoformátovej reklamnej agentúry Silwer pre efektívne oslovenie cieľovej skupiny nad 50 rokov.Generácia 50+, nazývaná aj strieborná, je na Slovensku početná a zároveň najbohatšia.2 milióny ľudí nad 50 rokov minie na svoju spotrebu 10 mld. € ročne. Zároveň vlastní 80% všetkých aktív. Napriek tomu, len 15% reklamných kampaní značiek je cielených na túto solventnú skupinu. Slovenská reklama ľudí po päťdesiatke prehliada, dalo by sa povedať, že až ignoruje. Reklamné agentúry sa častokrát špecializujú hlavne na mladých.Podobná situácia je v celom vyspelom svete. Strieborná ekonomika, definovaná ako tovary a služby pre ľudí nad 50 rokov, by mala v krajinách Európskej únie do roku 2025 dosiahnuť objem 5,7 bilióna €, čo je takmer tretina jej HDP. Napriek tomu, podľa mnohých zahraničných výskumov, sa ľudia nad 50 rokov cítia značkami (brandami) ignorovaní.Martin Marko, majiteľ agentúry Silwer: „